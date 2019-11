Gonzalo Higuain è l'uomo del momento in casa Juve, ed è proprio il Pipita a parlare in conferenza stampa per presentare la sfida con l'Atletico Madrid di domani.



LA SCELTA - "Sinceramente mi sento felice non solo per la scelta di rimanere, ma per la maniera in cui mi hanno trattato compagni, società e staff. Sono felicissimo di stare qua, ho vissuto anni bellissimi qui, la scelta di rimanere è stata fissa e lo sto dimostrando. Ma non mi accontento, la stagione è lunga, c'è tanto da dimostrare"



ALTERNANZA - "Quando ci sono grandi giocatori, questo ci sta. E' una scelta che si deve accettare, ogni opportunità che ti dà il mister per giocare bisogna sfruttarla. Con Paulo abbiamo sempre provato a dare il meglio, siamo felici, il mister ci ha aiutato"



CR7-DYBALA - "Sono due giocatori diversi ma mi piace giocare con entrambi. Sono due grandi giocatori, provo ad adattarmi a entrambi per trarre il maggior profitto possibile"



GRAZIE SARRI - "Io con il mister ho vissuto delle migliori stagioni nella mia carriera, so quello che vuole lui, sono felice di lavorare con lui e provo a fare quello che mi chiede. L'annata è lunga, per ora sto provando a fare il meglio e ciò che serve alla squadra"



ATLETICO - "E' una squadra che merita rispetto, si è guadagnato il rispetto di tutto il mondo in questi anni. Giocare contro loro è difficilissimo, ma noi dobbiamo vincere per tenere il primo posto del gruppo"



RONALDO - "Tutti sappiamo quanto è importante Cristiano per noi. L'ho conosciuto tanti anni fa a Madrid, è cresciuto tantissimo, ha vinto tantissimo. Sono contento di averlo ritrovato, è sempre bello giocare con questi giocatori di classe"



SENZA SARRI - "La scelta di restare qua era fissa, ma rispetto all'anno scorso il mister aveva ragione che doveva cambiare qualcosa nella mia testa e in questo mi ha aiutato"



GOL - "Non vivo più il gol come ossessione? Può essere, a volte quello ti toglie qualcosa. Ora mi preoccupo di risolvere la situazione, non di segnare un gol in più, l'importante è che quando non segna uno poi segna l'altro. Possiamo migliorare in tante cose, ma non si può dire che le cose stiano andando male: siamo primi in campionato, già qualificati in Champions. Però dobbiamo migliorare nelle cose che ci chiede l'allenatore"



TRE SARRI - "Nella sua carriera è sempre andato crescendo. A Napoli aveva fatto una grande stagione, mi aveva fatto fare record di gol in serie A. A Londra ha provato a fare il meglio e ce l'ha fatta, portando la squadra in Champions e a vincere l'Europa League. E qui sta facendo un grande inizio di stagione, il gioco forse non è ancora brillante ma a livello di risultati siamo sulla buona strada"



IL MIGLIOR HIGUAIN - "Non comparo col passato. Provo a crescere e a migliorare ogni anno. Ho avuto la fortuna di avere compagni che mi aiutano tanto in questo senso. Oggi sto bene mentalmente e fisicamente, lo staff mi sta aiutando tanto. Sono in una buona condizione ma manca tanto e non mi posso accontentare ora, forse a giugno quando la stagione sarà finita e la Juve avrà vinto qualcosa di importante"