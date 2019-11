Il trequartista dietro Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. A leggerla così sembra il piano principale del biennio 2016-2018 in casa Juve, anche se poi in questi termini Max Allegri non ha praticamente mai potuto attuare il progetto sulla carta, un po' per forza e un po' per scelta nell'era pre-Cristiano Ronaldo. Il trequartista dietro la coppia Higuain-Dybala invece sta diventando, anche a sorpresa, la soluzione del momento nella Juve di Maurizio Sarri. A sorpresa, non tanto perché sono i due attaccanti argentini ad essersi messi sulle spalle la squadra in un altro pomeriggio di difficoltà. Ma a sorpresa perché Higuain e Dybala a conti fatti rappresentano due errori sul mercato da parte di Fabio Paratici: ora sono decisivi, fondamentali, come e più di Cristiano Ronaldo. Ma entrambi erano stati spinti fuori dalla Continassa in estate, se non si fossero opposti alla cessione, sia Higuain che Dybala oggi vestirebbero altre maglie. E la Juve sarebbe completamente diversa. Magari ugualmente vincente, impossibile saperlo, così come non è dato sapere chi sarebbe ora a comporre l'attacco bianconero al fianco di CR7 nel caso in cui Higuain e Dybala avessero accettato di lasciare Torino. Ma sarebbe una Juve completamente diversa.



LA PAZZA VOGLIA – La Juve ha provato a venderli, quasi a svenderli. Loro hanno deciso di restare alla Juve, nonostante tutto e tutti. E poi se la sono ripresa. A suon di prestazioni, di gol decisivi. Due fantastici errori quindi. Sembravano quasi un problema, oggi sono la soluzione. Tanto che alla Continassa ora si ragiona addirittura su un doppio rinnovo per Higuain come per Dybala. A Bergamo hanno preso per mano la Juve, le hanno regalato tre punti pesantissimi nel duello a distanza con l'Inter. Così come avevano fatto a San Siro nello scontro diretto. Pure in Champions i gol più pesanti portano la loro firma, basti pensare alla doppietta di Dybala con la Lokomotiv Mosca o agli assist magici del Pipita in Russia come sul campo dell'Atletico Madrid. La Juve vince con il trequartista dietro la coppia Higuain-Dybala: e non è il 2016.