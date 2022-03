Ci pensa Manuel Locatelli a suonare la carica in casa Juve prima della sfida di Champions con il Villarreal. Questi i temi toccati dal centrocampista bianconero.



VILLARREAL - "Dovremo avere più fame di vincere e speriamo così di portare a casa la vittoria. La loro è una squadra tecnica, sono ad alti livelli da tanti anni, dovremo farci trovare pronti. Abbiamo rivisto la gara d'andata, ci siamo detti tra noi cosa dobbiamo migliorare. Abbiamo lo stadio dalla nostra parte, servirà prestazione matura".



CRESCITA - "Passi avanti dal punto di vista del gruppo. Siamo cresciuti tanto, il gruppo sta andando benissimo, siamo molto felici di questo"



POSIZIONE - "Sono contento di quello che stiamo facendo tutti in generale, anche a livello personale mi piace molto questa posizione perché posso aggredire gli spazi. Allegri ci chiede sempre di giocare, di avere atteggiamento propositivo, credo che ci conosciamo meglio in campo"



MENTALITA' - "La mentalità di questa società ti entra dentro fin dal primo giorno, o ti adatti subito o non puoi stare qui"



MIGLIORAMENTI - "Devo fare qualche gol in poi, devo essere più continuo nella partita. Ci sono grandi margini di miglioramento"



CHAMPIONS - "Sentire la musichetta della Champions è qualcosa di diverso, bisogna avere mentalità forte"



ARTHUR - "Bravissima persona, mi aveva impressionato molto già quando lo avevo affrontato in un torneo con il Milan. E' un giocatore bravo e che stimo, punto"