Tocca a Giovanni Martusciello presentare Juventus-Napoli. Quella che doveva essere e rimane la partita speciale di Maurizio Sarri, non vedrà in realtà il tecnico bianconero in panchina che pure ha provato in ogni modo a esserci. Così ci penserà il suo vice a fare il punto, tra campo e mercato, tra campionato e Champions.



SARRI - "Il percorso di guarigione di Sarri procede bene, è stato sempre presente all'interno della struttura della Continassa pur non guidando l'allenamento. Sta bene, oggi ci saranno nuovi esami e vedremo se potrà presenziare alla partita di domani"



JUVE-NAPOLI - "Gli ultimi campionati dicono che il Napoli è stata la squadra che si è avvicinata di più alla Juve. Siamo solo alla seconda, ma è un test importante, il Napoli è un'ottima squadra, siamo curiosi di vedere come risponderà la squadra. Siamo motivati a fare benissimo, non solo bene"



HIGUAIN - "Ci sta facendo un'ottima impressione. E' un po' la sua caratteristica quella di allontanarsi dalla linea difensiva per fare da rifinitore. Lo alleano da un mese, l'ho sempre osservato e ammirato. E' un campione, è forte, conosce bene i meccanismi. Insieme agli altri riesce a risaltare la qualità che bisogna tenere fuori. Gioca? Vediamo dopo l'allenamento del pomeriggio"



MERCATO - "Il mercato è una rottura di scatole, non soltanto per noi ma per tutte le squadre. Ci sono giocatori chiacchierati, non sono lucidi con la testa per l'impegno di domani sera. Chi sarà a stare fuori mi ricollego alla risposta di prima, vedremo dopo il prossimo allenamento chi potrà essere nei primi undici"



CONTINUITA' - "C'è da tener conto di che impegno si ha di fronte, importante. Bisogna andare in contro a delle certezze, verranno semplificate nell'arco di questa giornata, importantissima per noi, per loro, per il mondo calcio. Gli errori vengono commessi da tutti, giocatori, allenatori, arbitri, bisogna accettare che si possa sbagliare"



CONTRO IL NAPOLI - "Chiaramente è un qualcosa di estremamente bello per me. Due mesi fa non potevo pensare di sedermi su una panchina così illustre e importante. Sono campano, di Ischia, ho affetti a Napoli, per me è una partita particolare. Per Sarri, nato a Napoli, al pari mio sarà motivato a far bene, perché ha fatto bene al Napoli e vuole farlo anche alla Juve"



ROSA LARGA - "Secondo me è molto più semplice avere a che fare con campioni, mentallizzati. Sanno cosa vuol dire professionalità. Le scelte sono ben ragionate. Siccome questa è un'azienda, un gruppo, una società che vuole vincere, davanti a tutto bisogna mettere la ricerca della vittoria. C'è necessità che tutti viaggino nella stessa direzione"



DYBALA - "L'ho visto benissimo, come sempre da quando è arrivato. Un giocatore straordinario, può giocare in diversi ruoli, sta lavorando per fare la punta centrale. Siamo contenti di avere queste difficoltà di scelta. Nonostante il mercato, è un ragazzo per bene, non giocando dall'inizio può essere turbato ripensando alla settimana scorsa. Fa parte delle regole, che si devono rispettare. Non le faccio io, bisogna giocare in 11, siamo in 27. E sono tutti di pari livello, a parte Cristiano Ronaldo. A Dybala piace questo modo di giocare, sono estremamente felice di aver conosciuto un ragazzo a posto"



SARRI 2 - "La settimana scorsa era stato tutto molto chiaro e visibile. Prima della partita ha dato indicazioni, tra un tempo e l'altro pure, poi ci siamo sentiti a fine partita. Mi auguro possa essere già in panchina domani"



RAMSEY - "Sta meglio, non bene. E' stato a lungo fermo, sta scalando la montagna in questo senso. Ha bisogno di trovare continuità negli allenamenti, sperando di ritrovarlo in una condizione migliore dopo la sosta".