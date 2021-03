Dopo il flop europeo col Porto, ecco che la Juve deve voltare pagina. Così Andrea Pirlo fa il punto della situazione prima della trasferta di Cagliari.



IL MOMENTO - "La squadra si sta riprendendo, è stata una bella botta. Ieri ci siamo allenati tutti insieme, abbiamo ripreso. La strada per il Cagliari è bene in testa. Hanno appena cambiato allenatore trovando subito risultati. Dopo l'eliminazione dalla Champions servirà grande orgoglio"



RONALDO - "Sta bene, è normale sia deluso da quanto successo l'altra sera, come tutta la squadra. Si è allenato bene, penso abbia recuperato per giocare domani sera. E' il personaggio più importante al mondo con Messi, è normale che si parli di lui. Ricordiamoci che ha sempre fatto bene, può capitare che non faccia gol una volta"



Seguono aggiornamenti