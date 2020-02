La Juve tenta l'allungo in campionato e lo farà sul campo di quel Verona che appena mercoledì sera ha frenato la corsa della Lazio. Così Maurizio Sarri presenta il match del Bentegodi.



VERONA - “Questa volta penso che la consistenza dell’avversario sia palese. Squadra pericolosissima, allenatore di alto livello, partita difficilissima. Penso sia chiaro anche per i nostri giocatori, credo che l’approccio possa essere di buon livello. Se forzassi troppo sottovaluterei intelligenza dei miei giocatori. Contro la Lazio non è stata partita straordinaria del Verona, ma il suo standard”



DYBALA - “Se andrò a letto bestemmiando? Sono bipolare. Nell’ufficio prendo decisioni, poi esco e mi estraneo dal ruolo dell’allenatore’



RONALDO - “Non ho visto Sanremo, mi han detto che Georgina è stata brava ma dopo lavoro ho visto un film, sicuramente Ronaldo ha riposato le ore giuste’



ATTACCO - “Siamo pronti a giocare in modi diversi, senza Douglas Costa era necessario trovare alternative diverse. I gol dei centrocampisti? Possiamo migliorare ma finché segnano gli attaccanti non è un problema”



RABIOT - “In questo momento è in crescita. Ma non ci possiamo scordare importanza e caratteristiche di Matuidi, è stato solo periodo. Rabiot sta trovando continuità, in questo momento è importante che giochi”



BUFFON - “Stiamo studiando alternanza dei portieri con Filippi, sicuramente nel prossimo mese Buffon andrà dentro”



CHIELLINI - “Siamo nei tempi previsti dopo l’intervento. Alterna lavori individuali a collettivi, averlo in gruppo è già tanta roba. Per le gare ufficiali bisognerà guardare giorno dopo giorno e ascoltare anche lui. Le sue sensazioni saranno forse più importanti”



DANILO - “Sta finendo le cure, si sta allenando già in campo anche se a parte, spero che la prossima settimana possa allenarsi con noi e non prevedo tempi lunghi”