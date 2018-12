Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny parla in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Young Boys, ultimo atto della fase a gironi. I bianconeri cercano i tre punti per staccare il pass come prima della classe. Se il Manchester United, però, non vince a Valencia, qualsiasi risultato sarà buono per la Juve per qualificarsi al primo posto.



IL TERRENO - "Cambia un po', il terreno è più veloce. Ma in Champions posso giocare anche sulla sabbia"



LA PARTITA - "Ci aspettiamo una partita difficile, loro hanno creato tanto con il Valencia e lo United. Dietro dobbiamo stare attenti, ma siamo forti dietro. Fondamentale arrivare primi, affronteremo il sorteggio con molta più serenità".



PARATONA - "E' il mio dovere, scendo in campo per questo tipo di parate come quella con il Valencia su Diakhaby"