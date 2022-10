Matematicamente è ancora in corsa per la qualificazione, ma dopo il ko con il Maccabi arriva la bocciatura definitiva della Juventus da parte dei bookmaker. La serata da dimenticare in Champions League cancella la vittoria di una settimana fa e porta i bianconeri a una quota altissima nelle scommesse del passaggio turno: il miracolo vale ora 14 volte la posta - con un'impennata senza precedenti rispetto all'1,15 di inizio competizione - con il Psg che invece blinda il primo posto del gruppo H a 1,30, seguito dal Benfica a 3,25. Nel mirino è finito ovviamente Massimiliano Allegri, la cui permanenza in panchina è appesa a un filo: la quota per le dimissioni o per l'esonero del tecnico è infatti precipitata a 1,90, l'offerta più bassa da inizio stagione (quando era a 10) e tagliata ulteriormente rispetto al 2,25 del post Monza in campionato.