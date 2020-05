Quest'oggi il Mundo Deportivo insiste su Miralem Pjanic: "Il Barcellona lo vuole a prescindere dagli scambi con la Juve: ha qualità e polivalenza, piace tantissimo per presente e futuro. E il giocatore ha già dato l'ok, due dirigenti del Barça in particolare stanno insistendo tantissimo per prenderlo", si legge.