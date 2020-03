Juan Cuadrado ha convinto la Juventus. Quando la scorsa estate era arrivato Sarri, sembrava che il colombiano potesse lasciare i bianconeri. Invece l'allenatore lo ha prima riportato nel ruolo di terzino destro e poi in attacco e a novembre le parti sono arrivate al rinnovo del contratto fino a giugno 2022. Sullo sfondo ci sono sempre le voci di mercato che parlano di nuove offerte dall'estero, in particolare dall'Inghilterra. Ma la Juve ha già ribadito al calciatore che sarà confermato per la prossima stagione.