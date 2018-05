È tempo di festa in casa Juventus. Dopo la conquista del settimo scudetto consecutivo e la vittoria sul Verona nell'ultima gara di Gigi Buffon, la squadra di Massimiliano Allegri festeggia, con la premiazione in campo e il pullman scoperto per le vie di Torino, che manca dal 2014. LIVE su Calciomercato.com tutte le celebrazioni bianconere.



18.20 RIENTRA BUFFON - Gigi Buffon ha lasciato, per l'ultima volta, il campo dell'Allianz Stadium.



18.00 FESTA CONTINUA - Prosegue in campo all'Allianz Stadium la festa della Juventus. I giocatori, con le proprie famiglie, sono ancora sul terreno di gioco a salutare i compagni.



17.30 PREMIATO BUFFON - Dopo Massimiliano Allegri, tocca a Gigi Buffon essere premiato. Al capitano bianconero è anche stata consegnata la coppa dello scudetto.



17.05 INIZIA LA PREMIAZIONE - Sta iniziando la premiazione in campo della Juventus, per la vittoria del settimo scudetto consecutivo.