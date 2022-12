"La differenza della prima manovra, questa seconda (2020-2021, ndr) è apparsa sin da subito connotata(non solo di Cristiano Ronaldo)contrariamente a quanto prescritto dalle norme in materia, contenenti proprio l’impegno incondizionato della Juventus al pagamento degli stipendi rinviati". Questo un passaggio delle carte di Torino che la procura della Repubblica del capoluogo piemontese ha inviato alla procura della Federcalcio. Parole con cui i pm dell’indagine Prisma citano gli articoli 93 e 94 delle Noif, le Norme Organizzative Interne Federali, sottolineando sostanzialmente una violazione delle stesse. È probabile che il pool di procuratori messo al lavoro da Giuseppe Chiné, si stia concentrando proprio su quei contenuti, spartiacque chiave dell’inchiesta sportiva.Di fattoche secondo i magistrati nasconde un falso perchè i giocatori hanno rinunciato solo a uno stipendio e non a quattro come dichiarato,Secondo La Gazzetta dello Sport i rischi per chi è coinvolto sono alti:(se la multa non dovesse bastare per la gravità degli addebiti)Ma se ai magistrati interessano appunto le questioni legate al bilancio, la giustizia sportiva segue soprattutto un aspetto:Sono i documenti rintracciati nella perquisizione del 23 marzo di quest’anno in uno studio legale di riferimento della Juve. E che si tratti di documenti scottanti lo dimostra il fatto che la procura federale ha aperto un altro fascicolo su alcuni procuratori-agenti, protagonisti delle trattative. Rischiano dunque anche loro.