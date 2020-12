E' una furia il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved. Esasperato da una serie di episodi arbitrali a suo giudizio avversi alla squadra di Pirlo contro la Fiorentina, il dirigente ceco ha abbandonato polemicamente il campo dopo lo scontro tra Bernardeschi e Dragowski che secondo lui avrebbe dovuto comportare un rigore per la Juve.



L'ultimo avvenimento in ordine di tempo dopo le vibranti proteste nel corso del primo tempo per un contatto in area tra Castrovilli e Cristiano Ronaldo, sul quale La Penna sceglie di sorvolare, e il mancato secondo giallo a Borja Valero a inizio del secondo tempo, che avrebbe ristabilito la parità numerica dopo il rosso sventolato a Cuadrado a inizio partita.