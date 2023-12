Un altro sorpasso, il terzo fin qui, che a differenza dei due precedenti consentirà alladi trascorrere non una ma, in attesa di sapere sevincerà anche domenica sera ariprendendosi di nuovo la testa della classifica. Nell’attesa, ilcon cui la squadra disupera ildimostra due cose: prima di tutto che, perché dopo essere stati raggiunti al 92’ i bianconeri segnano il gol del successo conal 94’; e poi che non basta giocare più o meno bene, attaccare di più o meglio, perchéCon l’aggiunta, nel caso specifico, che se si vincono partite così,per puntare al traguardo massimo e cioè lo. Un segnale, in fondo, già raccolto all’inizio della patita quandofallisce il rigore con un doppio tiro, ma subito dopo segna. Prima e dopo, infatti, si vede soltanto il Monza, che però paga a caro prezzo il difetto di non segnare e quello ancora più grave di non tirare mai verso la porta avversaria, nemmeno in occasione del pareggio perché il molto provvisorio 1-1 arriva dopo un cross apparentemente innocuo.- Allegri ripresenta Alex Sandro nella difesa a tre in linea con Bremer e l’altro esterno Gatti e soprattutto conferma Nicolussi Caviglia in mezzo al campo tra McKennie e Rabiot, affiancando Chiesa a Vlahovic in attacco. Il Monza, però, non si lascia intimorire dalla voglia di vincere dei bianconeri e parte meglio, anche se poiPer la verità, la più grande occasione per segnare capita a Vlahovic che va a battere un rigore concesso per un fallo di Kyriakopoulos su Cambiaso. Il centravanti, però, fallisce due volte in un colpo solo, perché Di Gregorio prima ribatte sulla destra la sua conclusione e subito dopo vola sulla sinistra per respingere la ribattuta del serbo. Invece di trovare lo slancio da questo pericolo scampato, il Monza subito dopo incassa il gol suSono passati soltanto 12’ e il Monza avrebbe tutto il tempo per pareggiare, ma la scelta di Palladino di, per schierare in attacco l’inedita coppia Colpani e Ciurria, si rivela controproducente perché nessuno va mai al tiro e così per tutto il primo tempo Szczesny fa lo spettatore senza correre il minimo rischio. Il suo collega Di Gregorio, invece, viene graziato da Gatti che da due passi non riesce a calciare a porta vuota, ancora sugli sviluppi di calcio d’angolo, e poi blocca una conclusione di Rabiot. Ripensando a queste occasioni, quindi, la Juventus merita il vantaggio anche se Cambiaso da una parte e Kostic dall’altra si vedono soltanto a tratti sulle fasce lasciando così troppo isolato Vlahovic.Palladino capisce che è statoe dopo l’intervallo rilancia lui e Mota Carvalho, togliendo gli inutili Birindelli e Machin. E non a caso Colombo sfiora subito il palo con una bella girata di esterno. E’ la scintilla che accende la voglia di pareggiare del Monza, ancora più aggressivo che all’inizio della partita. La Juventus soffre, schiacciata nella propria metà campo e allora Allegri cerca di correre ai ripari con una mossa a sorpresa perché toglie Nicolussi Caviglia e al suo posto inserisce Danilo, mettendolo davanti alla difesa. Più scontati, invece, gli altri cambi visto che Milik e Kean sostituiscono gli imprecisi Vlahovic e Chiesa. Sembra tutto inutile perché, mentre il Monza fa scena muta al momento di concretizzare la propria pressione. Ma quando si profila l’1-0, nei 5’ di recupero succede di tutto. Con un cross da destra apparentemente innocuo di Valentin, che però sorprende Szczesny,Sembra finita con un meritato pareggio per i brianzoli e invece, dopo altri 2’, ecco la beffa per la squadra di Palladino. Rabiot crossa da destra e. E’ la rete del 2-1, stavolta definitivo, che fa volare la Juventus al primo posto.