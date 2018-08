E se per il primo anno sembrava non ci fosse spazio per un numero nove, stavolta a cambiare la filastrocca arriva il Corriere di Torino: in realtà, per il quotidiano, un vero centravanti ci sarebbe pure in rosa. Ed è Moise Kean, al momento "bloccato" da un mercato che non soddisfa giocatore e Juventus. Dunque, dovesse restare alla base bianconera, è possibile che la casacca che è stata di Gonzalo Higuain passi proprio all'ex Hellas Verona cresciuto nel vivaio juventino. Tempo al tempo: sarebbe il primo, vero passaggio di consegne.