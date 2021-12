Dalla Spagna arrivano alcuni dettagli sulla clausola di Matthijs de Ligt. Il quotidiano Sport fa sapere che la clausola rescissoria di 125 milioni di euro sul contratto dell'olandese che si attiverà in estate, per il Barcellona sarà di 75 milioni. Una cifra più bassa dietro alla quale c'è la mossa dell'agente Mino Raiola, che aveva richiesto proprio di fare un prezzo ad hoc per il Barça.