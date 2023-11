Aspettando che in realtà pure da altri fronti possano arrivare mosse concrete, magari da quel Borussiache per primo aveva riallacciato contatti con l'entourage di Sancho, su spinta dello stesso giocatore inglese.pur sapendo che difficilmente si potrà arrivare subito a una soluzione definitiva del problema. Perché Sancho, fuori orsa ormai da inizio settembre e con un rapporto praticamente irrecuperabile con Erik ten Hag, è esattamente questo:. Che cerca una squadra da cui ripartire, volendo un immediato ritorno in campo e un pronto riscatto, avendo ancora l'obiettivo di rientrare nelle rotazioni di Gareth Southgate per l'Europeo del prossimo anno. Troppo presto per ora il salto in Arabia Saudita, da lì non sono mancati gli assalti anche milionari graditi allo United per una cessione a titolo definitivo ma per il momento respinti al mittente dallo stesso Sancho. Che a sua volta aspetta di avere tutte le carte sul tavolo, guardando senza scetticismo a quella bianconera.