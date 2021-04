Il braccio e la mente. L'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo ha deciso di punire Arthur, Dybala e McKennie per la cena fuori legge, escludendoli dal derby di oggi con il Torino. Ora spetta alla società multare i tre calciatori, ieri costretti a mezz'ora di giri di campo dopo la sfuriata dei dirigenti Nedved e Paratici.



LA MULTA - Da regolamento la sanzione economica può arrivare al 30% dello stipendio mensile lordo: come si legge su La Repubblica, nel caso di Dybala si tratterebbe di una cifra attorno ai 300 mila euro. Se faranno i bravi, domenica i tre bianconeri potranno tornare ad allenarsi coi compagni in vista del recupero di mercoledì prossimo contro il Napoli, anche se la punizione non ha ancora una data di scadenza.