La quiete prima della tempesta. La Juventus prepara la sfida da dentro o fuori in Champions League contro il Benfica dall'alto di un morale ritrovato per gli ultimi due successi in campionato contro Torino ed Empoli, ma con la consapevolezza di non avere tantissimi margini per raddrizzare un girone quasi del tutto compromesso. Oltre alle numerose assenze, a preoccupare Allegri e i suoi calciatori anche il clima particolarmente caldo che attende i bianconeri al "Da Luz".