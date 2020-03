Come racconta Tuttosport, Dybala potrebbe essere sacrificato in qualche scambio di mercato, ma solo se dovesse arrivare un big che potrebbe accontentare anche i tifosi. Paulo vuole rimanere, ha già rifiutato lo United nella scorsa estate e non si aspetta grosse chiamate quest'estate. Tutto dipenderà dalle proposte che arriveranno alla Juve: in un mercato di scambi, può essere l'unica pedina per completare la rosa.