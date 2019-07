Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve non sarebbe più in pole position per Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo, che settimane fa sembrava a un passo dal raggiungere Torino, adesso sta valutando la proposta del Manchester United, che a questo punto potrebbe liberare Paul Pogba, conteso proprio dalla Juventus e dal Real Madrid. Stando a quanto riportato dalla Rosea, Tare è andato a Londra per parlare con gli inglesi. Pronta un'offerta da 75 milioni di euro: Sergej ha sempre simpatizzato per lo United, e vorrebbe quanto prima chiudere la questione trasferimento. Anche per questo sarebbe pronto a discuterne direttamente con Lotito.