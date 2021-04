Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha risposto così oggi a Sky sul futuro di Nicolò Rovella: "Rovella diventerà un giocatore da Juventus, non ho nessun dubbio. Lo trovo veramente forte, deve migliorare in tante cose ma non ho dubbi". Ricordiamo che la Juventus lo ha acquistato nella scorsa finestra di mercato.