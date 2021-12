Prima di tutto un attaccante vero da regalare ad Allegri. La Juventus lavora sul mercato con un obiettivo chiaro in testa: acquistare, o meglio far arrivare a Torino, anche soltanto in prestito, un vero 9, un bomber d'area di rigore, che possa completare l'attacco. Il nome più caldo resta quello di Icardi in uscita dal PSG.