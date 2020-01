Emre Can può partire nel mercato di gennaio. Nonostante le parole di Fabio Paratici che la scorsa settimana ha chiuso, di fatto, il mercato della Juve, un'offerta concreta per il centrocampista tedesco potrebbe cambiare le carte in tavola e convincere la Juve a cederlo. Il club bianconero valuta l'ex centrocampista del Liverpool non meno di 30 milioni di euro. Emre Can pesa per poco meno di 12 milioni di euro sul bilancio della Juve e dalla prossima estate avrà una clausola rescissoria di 50 milioni.