Alex Sandro ha giocato tutte le partite della Juventus in questo inizio di stagione: il brasiliano è rimasto in campo per 90' contro Chievo, Lazio, Parma, Sassuolo, Frosinone in Serie A e Valencia in Champions League. Ecco perché, per la sfida di domani contro il Bologna e in vista dello scontro diretto col Napoli, Allegri dovrebbe concedere al terzino un turno di riposo.