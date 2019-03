L'addio di Gonzalo Higuain al Chelsea a fine stagione è un'ipotesi concreta. L’accordo con la Juventus prevede la possibilità per il club inglese di rinnovare il prestito del centravanti per un’altra stagione (per 18 milioni di euro) o riscattarne il cartellino (per 36 milioni): già prima del blocco del calciomercato disposto dalla Fifa, tuttavia, i Blues avevano manifestato alla Juve la volontà di acquistare a titolo definitivo Higuain soltanto di fronte ad uno sconto. Il riscatto è sempre più lontano per il Pipita, che in questo scenario sarebbe destinato a tornare dai bianconeri. A Torino tuttavia sarebbe soltanto di passaggio, in attesa di trovare un nuovo club: i campioni d’Italia hanno confermato al suo entourage che non c’è margine per una nuova esperienza allo Stadium.