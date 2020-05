La Juventus sta tornando: il club, che riprenderà gli allenamenti individuali a partite da martedì, sta pianificando e organizzando al meglio la ripresa, dopo aver disposto, previa sanificazione, la riapertura del centro sportivo della Continassa. Già durante la giornata di oggi sono arrivati i primi calciatori, quelli che erano in Italia, per svolgere le visite mediche di rito e riapprocciarsi al lavoro.



I CALCIATORI AL JMEDICAL - Nel corso della mattinata sono infatti cominciati i primi test e screening dei calciatori arrivati al JMedical: si è trattato di visite molto rapide, comprendenti il tampone per verificare l'eventuale positività al coronavirus. I primi ad arrivare nel centro sportivo bianconero sono stati Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Carlo Pinsoglio e probabilmente Aaron Ramsey. Primi passi, per tornare alla normalità. Nel pomeriggio è atteso a Caselle anche Cristiano Ronaldo, di ritorno da Madeira.



LA FASE 2 - Uno alla volta, in una fila virtuale. La fase 2, in attesa del ritorno dei calciatori attualmente all’estero, ha preso il via intorno alle 10: rapido check all’ingresso, quindi - con rigorosa mascherina, e rispettando le dovute distanze - l’ingresso nella struttura medica, ancora perfettamente funzionante in questi giorni di emergenza. Presente anche chi svolge terapie e recupero fisico (vedi Demiral): da domani, anche la Continassa tornerà a vivere.