Secondo Sky Sport, la Juve lavora giorno dopo giorno per ingaggiare Aaron. I bianconeri vogliono assicurarsi il centrocampista gallese che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2019 con l'Arsenal. La Juventus è pronta a prendere Ramsey a parametro zero, anche se poi ovviamente ci saranno da pagare le commissioni al procuratore del giocatore esattamente come avvenuto per Emre Can.