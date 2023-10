"Se dovesse servire è pronto per giocare". La benedizione arriva da Massimiliano Allegri, che nella conferenza stampa di ieri aveva spiegato di fidarsi del giovane Dean Huijsen. Detto, fatto: oggi il classe 2005 ha debuttato in Serie A giocando i minuti finali del big match contro il Milan.: "Lo ha aiutato sotto divesi punti di vista con dei consigli, Matthijs è il giocatore preferito da mio figlio" ha raccontato il padre Donny in un'intervista a Il Bianconero. Anzi: 'MaraDonny'. Così lo chiamavano negli Anni '90, quando Huijsen senior segnava in Olanda con le maglie di Ajax e Az Alkmaar.- Figlio d'arte, il segreto di Dean è tra i fornelli: a casa si mangia cibo olandese, ha assicurato il padre. Carne, patate e verdura è il tridente preferito dal ragazzo. Primavera, NextGen e ora definitivamente in prima squadra,- Pescato nel Malaga due anni fa quando. E ora Allegri si gode il ragazzo, che da quando è arrivato a Torino non ha mai pensato di lasciare i bianconeri. Huijsen è l'ultimo talento della Juve 'fai da te', l'ennesimo gioiello uscito dalle giovanili. Il 'nuovo de Ligt' cresciuto tra Bonucci e Chiellini.