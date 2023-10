Di seguito, tutti gli episodi da moviola di Milan-Juventus, match valido per la nona giornata di Serie A.



Milan – Juventus domenica ore 20.45



Mariani

Colarossi – Lo Cicero

Iv: Marcenaro

Var: Irrati

Avar: Maggioni



40' - CARTELLINO ROSSO PER THIAW - Corretta l'espulsione inflitta da Mariani al centrale rossonero: Kean è abile a lasciar sfilare il pallone, il tedesco perde contatto con il pallone, strattona l'attaccante bianconero e lo atterra. Chiara occasione da rete e rosso diretto, Milan in 10