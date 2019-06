La rifondazione di casa Roma passerà ancora una volta dalle cessioni. Il club giallorosso dopo l'addio a De Rossi si prepara a liberare grande spazio salariale con le possibili cessioni di Dzeko, Kolarov e Manolas, ma c'è un giocatore che a Roma ha iniziato a storcere il naso nonostante non sia per la società fra i possibili partenti e che sta animando e non poco le trattative di mercato per il club giallorosso: Nicolò Zaniolo.



IL RINNOVO ANCORA FERMO - Da tempo il centrocampista classe 1999 ha iniziato con la società una trattativa per il suo rinnovo di contratto che non è mai sfociata in un accordo e che, al contrario, si è più volte arenata sulle richieste di ingaggi presentate dal suo entourage. Il giocatore guadagna ancora 150 mila euro annui e ne chiede almeno 2,5 milioni dato che da Torino e dalla Juventus, sono arrivate proposte ben più alte in caso di acquisto. LA STRATEGIA DELLA JUVE - La Roma per ora fa muro, forte di un contratto lungo, ma non è un segreto che la Juventus stia continuano a provare a convincere la società giallorossa a cedere il talento azzurro. Secondo Tuttosport i bianconeri stanno pensando di inserire nella trattativa una se non di più contropartite tecniche gradite ai giallorossi. Perin e Cuadrado sono stati i primi nomi proposti, ma nelle ultime ore sta iniziando a circolare anche il nome di Gonzalo Higuain, che tornerà alla Juve dopo il doppio prestito a Milan e Chelsea. La Roma cerca un grande attaccante per il dopo-Dzeko (la prova sono i contatti avuto con Icardi), ma il ricco ingaggio del Pipita potrebbe essere un problema. Zaniolo resta in cima alla lista dei desideri della Juve, il puzzle ad incastro è soltanto all'inizio.