La Juventus, ieri sera, ha vinto, all'esordio nella Champions 2021/22, in Svezia, contro il Malmo, per 3-0. Sotto gli occhi di Andrea Agnelli, attaccato dalla stampa svedese. Queste quanto apparso su Aftonbladet, uno dei maggiori organi di informazione svedese, che si è scagliato contro il presidente bianconero: "Il 45enne presidente della Juventus è il principale rappresentante della cosiddetta Superlega. Vuole costruire fossati intorno al palazzo a cui dovrebbero avere accesso solo i più ricchi, vuole rendere irrilevanti le nazioni calcistiche più piccole e sostiene che il pubblico del calcio di domani non ha la pazienza di guardare più di 15 minuti di una partita del genere. Che cosa stava facendo qui? Il suo modello di calcio non si gioca qui. Alla fine è riuscito a spazzare via un antiestetico e fastidioso granello di polvere dalla giacca e a lasciarsi alle spalle la Svezia".