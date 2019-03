Il gesto osceno di Diego Pablo Simeone rivolto verso i propri tifosi nel corso del match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus non costerà all'allenatore argentino una squalifica che non gli avrebbe concesso di sedersi in panchina martedì prossimo a Torino nella gara di ritorno.



La Uefa ha infatti scelto di non squalificare il tecnico dei Colchoneros a cui è stata comminata soltanto una multa da 20mila euro.