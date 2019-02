C'era grande attesa per capire se l'Uefa avrebbe indagato sul comportamento di Diego Simeone durante Atletico Madrid-Juventus, gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. A finire al centro delle critiche è stata l'esultanza dopo la rete di Gimenez che ha sbloccato la gara del Wanda Metropolitano. Come annunciato ufficialmente oggi, è stato aperto un provvedimento nei confronti del Cholo per violazione dell'articolo 11.2, ovvero dei "principi di condotta etica, lealtà, integrità e sportività".



ALLEGRI SOTTO ACCUSA - Sotto l'occhio dell'Uefa è finito, però, pure Massimiliano Allegri. Anche al tecnico della Juve è contestata la violazione dello stesso articolo, per il ritardo nella presentazione dei bianconeri in campo per il secondo tempo. Nei prossimi giorni verranno discussi i due casi.