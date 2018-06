La trattativa tra Juventus e Valencia per João Cancelo procede spedita, con l’ultimo incontro che ha visto le due società fare ulteriori passi in avanti verso il trasferimento a Torino dell’Inter. Il discorso ha riguardato il terzino, ma, che rimane comunque un profilo interessante per la squadra spagnola. L’attaccante croato non rappresenta una possibile contropartita in senso stretto nell’affare Cancelo, quanto una pista da portare avanti in parallelo, magari una volta che il Valencia avrà sistemato il bilancio con la cessione del terzino ex Inter.