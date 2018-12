La Juve non dorme mai. Sono questi giorni caldi per accelerare sul fronte Ramsey, nonostante l'agguerrita concorrenza internazionale i bianconeri sono pronti a giocarsi le proprie carte. E per la prossima stagione c'è Jorge Mendes che insiste per portare a Torino anche James Rodriguez. Ma occhi a Mehdi Benatia, è lui il caso spinoso da gestire in questa finestra di mercato invernale. Tutto nel video di Nicola Balice.