La Juve pensa a Giacomo Raspadori? Sì. Lo fa da tempo, almeno dalla scorsa estate quando aveva provato a prendere lui salvo poi virare su Moise Kean. La Juve pensa a Raspadori come nuovo Dybala? No. Il talentino del Sassuolo è semmai di nuovo intrecciato al destino di Kean o in seconda battuta a quello di Alvaro Morata. Intesa col giocatore raggiunta da tempo, servirà quella col Sassuolo. Appuntamento a fine stagione.