Quel contratto da 3 milioni netti più bonus, rinnovato nell'ormai lontano 2019, ha di fatto bloccato ogni possibile cambiamento per Daniele Rugani. Ultima scelta nelle gerarchie difensive della Juve indipendentemente dall'allenatore, flop nei prestiti di Rennes e Cagliari. E ora? Solo scelte di vita potrebbero convincerlo ad accettare un passo o due indietro in termini di carriera e ingaggio già a gennaio, le richieste non mancano per un prestito ma dovrebbe essere lui a rinunciare a più di qualcosa in termini di stipendio.