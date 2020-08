Una volontà comune: quella di lasciare il club e quella di tagliare gli ingaggi. La Juve e Mario Mandzukic, come spiega oggi La Gazzetta dello Sport, erano concordi circa l'addio di gennaio. Diverso, invece, il discorso legato ad Emre Can, che aveva individuato nell'ex tecnico il motivo del taglio dalla lista Champions. Per Sarri, inoltre, le caratteristiche del tedesco non si sposavano con il suo 4-3-3.