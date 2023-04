Il diktat è preciso: Allegri vuole un centrale che possa dar manforte a Bremer sul centro sinistra. La Juve ha recepito la richiesta e dovrà cercare la migliore soluzione possibile con un’attenzione particolare alla sostenibilità dell’eventuale operazione., almeno dal punto di vista tecnico. Perché il difensore senegalese piace alla Vecchia Signora ma ha dei costi troppo elevati, almeno allo stato attuale.I tifosi del Chelsea non lo amano e lo ha già definito come la più grande delusione di un mercato estivo che non ha portato i dividendi attesi.. La Juve potrebbe avviare una trattativa solo a determinate condizioni: prestito secco o con diritto di riscatto.Ramadani, agente di Koulibaly, voleva portare l’ex Napoli alla Juve già la scorsa estate ma fu proprio il ragazzo a spingere per andare al Chelsea. A distanza di qualche mese Fali sta provando a riaprire i discorsi cercando di trovare una soluzione anche. La Juve potrebbe arrivare alla metà considerando che non usufruirebbe nemmeno del Decreto Crescita. Al momento il discorso non è stato approfondito, se ne riparlerà più avanti. Koulibaly deve ancora uscire allo scoperto e valutare se scendere in campo in prima persona per favorire il suo trasferimento alla Juve.