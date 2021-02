Dybala non ha nulla! ​Glielo hanno detto e ripetuto per settimane pure i dottori del JMedical, lo ha ribadito di recente pure uno specialista come Tencone (ex medico Juve) ma lui non se n’è mai convinto del tutto. E quando sembrava imminente il suo rientro in campo, stoppava tutto perché diceva di sentire dolore. Gettando nello sconforto Pirlo, convinto di averlo quasi recuperato.