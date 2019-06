Il tempo di un saluto veloce tra due vecchi amici. Fabio Paratici in settimana ha visto Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo; uno dei tanti appuntamenti di mercato in pieno centro a Milano, non un incontro in cui si è entrati nei dettagli. Anche perché non è un mistero che la Juventus da mesi abbia già fatto pervenire a Zaniolo come al suo entourage l'idea di provare a prenderlo, un gradimento totale che lo stesso Paratici ha confermato solo un paio di mesi fa. Non serviva questo appuntamento per ribadirlo, la Juve però mantiene sotto controllo il discorso e non si è dimenticata di Nicolò. Lancia segnali, ad oggi non ha affondato il colpo né avviato una trattativa.





PALLA ALLA ROMA - Il futuro di Nicolò Zaniolo è totalmente sotto il controllo della Roma: il club giallorosso è tranquillo in merito, concentrato sulla questione Fonseca da sistemare nei dettagli esclusivamente burocratici per annuncio e presentazione, poi studierà anche il destino del centrocampista azzurro. Il suo rinnovo di contratto sarà una priorità dei prossimi giorni: la Roma non intende privarsene, dovesse però cambiare idea e mettere in vendita Nicolò per ragioni di bilancio o per insistenza del giocatore stesso, allora la Juve sarebbe di certo in prima linea. Questa la strategia di Paratici, non disturbare i dialoghi tra Zaniolo e il club giallorosso ma farsi trovare pronto. Un saluto veloce nell'hotel bianconero a Milano, un gradimento che non passa di moda, ma la Roma ha il pallino in mano. La Juve lo rispetta e... aspetta.