Alla vigilia del match con ilallo Stadium, per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League, lasi è allenata questa mattina alla, alle prese con i postumi del fastidio muscolare (ma non ci sono lesioni) che lo ha costretto a uscire dal campo nel match di domenica sera con l'Hellas Verona., tuttora in attesa dell'esito dell'ultimo tampone effettuato per il. Per CR7, ma mano che passano le ore, si riducono le possibilità di far parte della partita contro il rivale di sempre,, anche se dall'ambiente filtra tuttora ottimismo circa una esito 'negativo' del tampone., infortunatosi durante la partita di settimana scorsa con la Dinamo Kiev, vinta dalla Juve per 2-0 nella prima giornata della manifestazione.Alla rifinitura ha assistito anche il presidente Andrea Agnelli, che ha parlato a lungo con Andrea Pirlo. Un segno di vicinanza importante, dopo le critiche ricevute dal tecnico in seguito ai tre pareggi nelle prime cinque giornate di campionato.