Il vice di Massimiliano Allegri, Marco Landucci, ha commentato la vittoria contro la Roma ai microfoni di Dazn: "Il gol di Locatelli ci ha ridato entusiasmo per ribaltarla. Sono contento del gol si De Sciglio, abbiamo dimostrato di avere carattere. Oggi ho perso 5-6 anni di vita, ma se finisce sempre così è divertente".



MARGINE DI CRESCITA - "Siamo partiti con la paura, volevamo fare una gara offensiva ma abbiamo preso gol da calcio piazzato. Nella ripresa è cambiato qualcosa perché eravamo in difficoltà nelle marcature, sul secondo gol abbiamo buttato via palla; capita spesso. I cambi? C'era tutto lo staff a lavorare, non posso dire da chi sono arrivati. La vittoria ci dà morale, ci aspettavamo una Roma diversa e ci ha sorpreso, poi ci siamo messi bene. Ora però dobbiamo migliorare quello che abbiamo sbagliato".



CHIESA - "E' forte e ha sempre dato tutto per questa squadra. Dybala ha dimostrato di avere qualità. Con il lavoro e il silenzio usciremo dalle critiche. Chiesa? Distorsione al ginocchio, sarà valutato domani".