Marco Landucci, vice-allenatore della Juventus, oggi in panchina al posto dello squalificato Allegri, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria agli ottavi di finale contro il Monza: “Partita importante, dovevamo ripartire. I tanti ragazzi in campo hanno fatto un’ottima partita. Per la Juventus la Coppa Italia è un obiettivo importante. Peccato per il gol subito”.



I CAMBI - “Siamo stati perfetti. Chiesa è entrato al momento giusto. Ha segnato il gol partita. Quadro vinci vuol dire che hai fatto tutto bene. Forse potevo fare prima i cambi però è andata bene così”.



I GIOVANI - “Fagioli e Miretti hanno fatto già diverse partire e Iling Jr. qualche spezzone. Fagioli e Miretti hanno dimostrato di starci benissimo e sono stati determinanti quando sono venuti a mancare i giocatori di più esperienza, portando corsa e freschezza”.