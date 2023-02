, fratello diche ricopre la carica di amministratore delegato di(la holding che controlla la), ha pubblicato un messaggio criptico su Twitter: "", tradotto '', accompagnato dall'emoticon di una bocca chiusa con cerniera. Immediati i commenti dei tifosi bianconeri per capire se la società fosse il motivo del silenzio. Lapo Elkann, a chi suggeriva che il fratello John avrebbe dovuto dire qualcosa, è arrivata: ". Parlare quando si deve, non a vanvera o inutilmente". Poi: "Io non mi occupo di Juventus, non ho ruoli manageriali, né sono nel CdA. Con unione e compattezza VINCEREMO al più presto. Guardate la storia, poi parlate: il futuro sarà ricostruito, ne sono certo. Il passato è passato, guardiamo al futuro con grinta ed ottimismo. Siamo guerrieri sì o no?". Infine, a chi fa notare che il silenzio diè stato deleterio, Lapo risponde: ". Grazie".