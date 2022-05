Si sono visti anche due giovani dell'Under 23 questa mattina tra le file della Juve, impegnata alla Continassa nella rifinitura in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter. Si tratta del difensore Matteo Anzolin e del centrocampista Hans Nicolussi Caviglia, entrambi classe 2000. Quest'ultimo, in particolare, è stato una piacevole sorpresa: costretto per mesi ai box a causa di un grave infortunio al ginocchio, è tornato a disposizione della seconda squadra soltanto pochi giorni fa, giocando da titolare la gara di andata dei playoff di Serie C contro il Renate; non potendo scendere in campo per la sfida di ritorno di giovedì a causa di una squalifica da scontare, quest'oggi è stato aggregato agli uomini di Massimiliano Allegri.