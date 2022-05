Mettete Mattia De Sciglio nelle mani di Allegri, e rinascerà. Così è stato anche quest'anno, con 29 presenze totali alle quali si aggiungono anche un gol e tre assist.. De Sciglio è l'usato sicuro sempre a disposizione: può giocare da una parte o dall'altra, quando deve partire dall'inizio si fa trovare pronto e se va in panchina non storce mai il naso. Più di un'alternativa.- Allegri lo conosce bene e se lo tiene stretto, i contatti per il prolungamento sono continui e l'intesa è sempre più vicina come ha confermato anche Pavel Nedved prima della gara col Genoa (le sue parole). La volontà è la stessa sia da parte del giocatore che della società: avanti insieme.: gli attuali 2,7 milioni netti all'anno diventeranno circa 1,5 compresi bonus. Una riduzione d'ingaggio netta da parte del giocatore, che in estate stava per lasciare la Juventus.- Rientrato dal prestito al Lione,, proprio a Lione dove Rudi Garcia era soddisfatto del rendimento di Mattia. Poi i cambi d'allenatore di là con l'arrivo di Bosz al posto di Garcia e di qua, a Torino, con il ritorno di Allegri, hanno dato una svolta al futuro del giocatore. La cura Max ha rilanciato De Sciglio, ora è tutto pronto per il rinnovo con la Juve.