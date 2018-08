La partita tra Juventus e Lazio, esordio stagionale dei bianconeri all'Allianz Stadium, è ufficialmente sold out. Questo il comunicato apparso sul sito bianconero:



"La cornice sarà perfetta per accogliere la Juventus alla prima partita casalinga della stagione. L’Allianz Stadium ha infatti raggiunto il sold-out di biglietti venduti per la gara con la Lazio di sabato 25. L’ultimo tagliando è stato strappato lunedì pomeriggio, dopo che la vendita libera era iniziata alle 11:00 del mattino.



C’è ancora speranza però per i tifosi che vogliono assistere alla prima in casa di Chiellini e compagni: nei prossimi giorni ci saranno delle nuove disponibilità grazie a “Il mio abbonamento”, l’opzione che permette a tutti gli abbonati che non possono partecipare all’evento di rimettere in vendita il proprio posto. Restate sintonizzati sui nostri canali per le news e le informazioni al riguardo".