La Juve è forte, è la più forte. Lo dimostra anche contro la Lazio, vincendo con facilità pur avendo ancora gran parte del proprio potenziale inespresso. Chiellini è dominante, Cristiano Ronaldo deve ancora rodare, Bonucci gestisce una situazione complicata a livello ambientale alla grande e sulla destra Cancelo è un attaccante aggiunto. Lazio da rivedere: ma è squadra vera, con alcuni elementi ancora appannati ma di assoluto valore.

Juventus-Lazio 2-0



JUVENTUS



SZCZESNY 6.5: subito reattivo, anche decisivo, su Lulic in avvio

CANCELO 6.5: ha un bel motore, col passare dei minuti fa capire di poter essere un fattore sulla destra e in certi momenti va al doppio della velocità delgi altri. Ma se viene puntato, mostra troppo facilmente il fianco

BONUCCI 6.5: non è semplice. La Sud, per ora, non perdona. In campo sbaglia poco

CHIELLINI 7.5: con Immobile deve giocare d'anticipo, anche in maniera ruvida ma è sempre efficace, a tratti dominante

ALEX SANDRO 6: “è un altro giocatore” diceva di lui Allegri, ed effettivamente sembra così in questa fase. Ma con la Lazio sbaglia tanto, perde almeno tre palloni pericolosi e patisce Marusic nelle rare volte in cui lo punta. Molto meglio nel secondo tempo

KHEDIRA 6: a inizio di stagione ha sempre un feeling particolare con le occasioni da gol, oggi solo il palo gli nega la gioia della seconda rete in campionato (85' BENTANCUR ng)

PJANIC 7: una sua leggerezza porta alla più ghiotta occasione della Lazio nel primo tempo, si fa perdonare con una prodezza balistica che sblocca il risultato (69' EMRE CAN 6.5: entra bene in partita, anche come vice Pjanic)

MATUIDI 6.5: prima stagionale per il campione del Mondo, sempre prezioso, è letteralmente ovunque

BERNARDESCHI 6.5: particolarmente ispirato, ha voglia e condizione (59' DOUGLAS COSTA 6.5: cambia ritmo con una facilità impressionante)

MANDZUKIC 6.5: tanto lavoro sporco premiato da un gol a dir poco fortunoso. Però lui era proprio dove doveva essere

CRISTIANO RONALDO 6: quel tocco di mano non gli rende giustizia, meno bene di sabato scorso ma come a Verona alza i giri del motore nel secondo tempo e fallisce l'appuntamento con il gol solo per sfortuna.



All. ALLEGRI 6.5: cambia la Juve, può permettersi di farlo. E lo fa bene. Ha una rosa incredibile da gestire.



LAZIO



STRAKOSHA 6.5: para il parabile, il tiro di Pjanic era più difficile di quanto potesse sembrare

WALLACE 6.5: tiene botta contro Cristiano Ronaldo, dietro è il migliore dei suoi

ACERBI 6: cancellare il ricordo di De Vrij non sarà semplice, a Torino una prova di sostanza

RADU 5.5: con esperienza prova a limitare i danni, ma la Juve dalla sua parte è devastante

MARUSIC 6.5: non si lascia spaventare dalla morsa Matuidi-Alex Sandro

PAROLO 5.5: la metta sulla corsa contro Matuidi, brutto affare. E si divora il gol del pareggio a fine primo tempo (64' BADELJ 5.5: entra per dare ordine, non ci riesce)

LUCAS LEIVA 6.5: non sbaglia una lettura nelle due fasi

MILINKOVIC SAVIC 6: è forte. E anche in questa Juve ci sarebbe già stato alla grande. A volte predica nel deserto e perde la pazienza (79' DURMISI ng)

LULIC 5.5: a conti fatti è il più pericoloso della Lazio, nella ripresa però Cancelo lo fa a fette

LUIS ALBERTO 5.5: meno in vena di altre volte, sfiora il gol a inizio ripresa (64' CORREA 6: prova a creare qualcosa)

IMMOBILE 5.5: dà sempre l'impressione di potersi rendere pericoloso, ma tra Bonucci e Chiellini stavolta non riesce a farsi spazio



All. INZAGHI 5.5: questa volta non riesce a sgambettare la Juve, zero punti in classifica dopo 180 minuti ma anche il calendario peggiore da poter affrontare.